Llevaban 470 kilos de cocaína y tenían una pista clandestina: secuestraron seis aeronaves

Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo a tres hombres y secuestró seis aeronaves durante una serie de allanamientos realizados en cuatro localidades de Tucumán.





Fue en el marco de la investigación iniciada en junio tras el hallazgo de más de 470 kilos de cocaína en una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional Nº 157. Con estas nuevas detenciones, ya son nueve las personas detenidas en la causa.

Durante la madrugada del lunes, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tucumán” realizaron una serie de allanamientos en las localidades de Famaillá, Estación Aráoz, Tafí del Valle y Aguilares.

El operativo se hizo en coordinación con el Escuadrón 71 “Aguilares” y con apoyo de otras unidades de Gendarmería Nacional, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

La investigación se inició el 4 de junio, cuando efectivos de la Sección “Monteros” controlaron una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional Nº 157.

A partir de ese procedimiento, las unidades investigativas de la Fuerza avanzaron con las pesquisas que permitieron concretar otras cinco detenciones y reunir elementos para profundizar la investigación.

En ese contexto, el Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán ordenaron los allanamientos realizados el pasado lunes en cuatro localidades del sur provincial.

Como resultado de las medidas, los efectivos detuvieron a otros tres hombres y secuestraron seis aeronaves, dinero en efectivo y divisas estadounidenses.

También hallaron dispositivos telefónicos, documentación, cuatriciclos, motocicletas, equipos de aeronavegación y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Se espera que en las próximas horas los detenidos sean indagados por la Justicia, que deberá determinar su presunta participación en la maniobra investigada y resolver su situación procesal.