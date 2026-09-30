"Cagala a palos": chicas y chicos de una escuela a las piñas, a la salida hay peleas con hachas

Familias de alumnos de una escuela secundaria de Los Hornos denunciaron reiteradas peleas entre estudiantes, algunas de ellas registradas dentro del establecimiento y otras en sus inmediaciones, y reclamaron medidas urgentes luego de un violento enfrentamiento ocurrido este lunes, que según sus testimonios incluyó golpes, piedrazos, daños y la presencia de personas ajenas a la comunidad educativa.

Las peleas son protagonizadas por chicos y chicas de un mismo colegio. La situación generó preocupación entre padres y tutores de la Escuela Secundaria Media N° 3, ubicada en la zona de 140 y 62, al punto de que algunas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que se adopten medidas que permitan garantizar su seguridad.

Videos registrados con teléfonos celulares muestran a un grupo de estudiantes formando una ronda alrededor de una pelea mientras algunos arengan a los protagonistas con frases como “Dale, guacha” y “Cagala a palos”. En las imágenes también se escuchan aplausos y risas de quienes observan el enfrentamiento.

Según relataron las familias, el episodio de mayor gravedad ocurrió durante la salida del establecimiento, cuando se produjo una pelea multitudinaria en la que habrían participado jóvenes que no pertenecían a la escuela.

Una de las madres sostuvo que varias personas llegaron al lugar en vehículos y que algunos de los que descendieron llevaban palos y elementos que describió como hachas. También afirmó que durante los incidentes hubo piedrazos y daños en vehículos.

Los testimonios aportados por las familias señalan además que personas ajenas a la institución quedaron involucradas en medio de los enfrentamientos y que en las inmediaciones había alumnos de una escuela primaria.

“Había muchísima gente peleándose afuera. No era una pelea entre dos alumnos”, relató una madre que aseguró haber presenciado lo ocurrido. De acuerdo con su relato, los enfrentamientos se extendieron por los alrededores del colegio y algunos de los involucrados regresaron posteriormente hacia el frente del establecimiento.

La mujer describió la situación como “incontrolable” y señaló que la directora permaneció en el exterior de la escuela mientras intentaba intervenir y se solicitaba la presencia policial.

Las familias también cuestionaron la respuesta ante los llamados realizados durante los incidentes y manifestaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes durante el ingreso y la salida del colegio.

Tras los episodios, padres y tutores de alumnos de 1° C presentaron una nota dirigida a la directora de la Escuela Secundaria Media N° 3 para comunicar que sus hijos no concurrirán a clases hasta que existan garantías de seguridad.

El escrito, fechado el 28 de septiembre, sostiene que los hechos registrados durante la salida del establecimiento “comprometieron gravemente la integridad física de alumnos, docentes y familias”.

“Todos, grandes y chicos, corrimos riesgo de vida y consideramos que no están dadas las garantías para el normal dictado de clases”, expresaron los firmantes.

En la presentación, las familias reclamaron que la escuela informe por escrito cuáles serán las medidas de seguridad que se implementarán y solicitaron una reunión urgente con las autoridades del establecimiento y los organismos competentes.