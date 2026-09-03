Usaron la Taser para reducir a un hombre que se autolesionaba con un vidrio en el cuello

El uso de la pistola Taser en un procedimiento realizado durante la madrugada de este miércoles en la zona sudoeste de Rosario permitió que efectivos policiales pudieran reducir y aprehender a un hombre de 47 años que se resistió a ser identificado y comenzó a autolesionarse con un trozo de vidrio. El operativo estuvo a cargo de agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.



Alrededor de las 0.30, mientras patrullaban la zona de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre, los efectivos intentaron identificar al hombre, quien hizo caso omiso a las indicaciones policiales y continuó su marcha. Tras ser alcanzado a pocos metros, tomó una botella de vidrio de un contenedor de residuos, la rompió y comenzó a amenazar al personal mientras colocaba uno de los fragmentos sobre su cuello y se provocaba un corte.

“Yo me voy a cortar en serio, ¿no me creen? ¿Quieren una muestra? No se acerquen, ¡no voy a tirar nada!”, advirtió el hombre mientras sostenía el vidrio. Ante la situación, los policías le ordenaban: “Tirá lo que tenés en la mano”.

Durante el intercambio, el hombre también manifestó: “No me van a dejar ir” y, en medio del despliegue policial, cuestionó a los efectivos: “Tanto despliegue por un pelotudo que venía caminando lo más tranquilo, ¿en serio?”. En otro momento, dijo: “No me voy a bajar los pantalones porque hay un montón de mujeres”.