Pactaron la venta de 13 celulares en una estación de servicio y les robaron a mano armada

Dos vendedores de celulares fueron asaltados por dos delincuentes armados cuando se encontraban en una estación de servicio de Lanús para concretar una operación que habían pactado a través de Facebook. Los ladrones escaparon con diez celulares y abandonaron poco después el vehículo en el que habían huido, que tenía un pedido de secuestro por un robo cometido en Avellaneda.

El hecho ocurrió en una estación de servicio GNC ubicada en la avenida San Martín y Emilio Castro, donde Adrián Herrera, de 24 años, y Gabriel Flores, de 26, aguardaban para realizar la entrega de los teléfonos.

Según informaron las víctimas a los policías que concurrieron al lugar tras un llamado al 911, habían acordado mediante Facebook la venta de 10 teléfonos Samsung Galaxy A16 y tres iPhone. Sin embargo, cuando se encontraban en el interior de la estación de servicio, entraron dos hombres armados que los amenazaron y les robaron los celulares delante de otros clientes que tomaban un café. "Se llevaron todo", se escucha decir a una de las víctimas en el video.

Tras concretar el asalto, los delincuentes escaparon a bordo de un Ford Fiesta Kinetic de color bordó. El vehículo fue posteriormente abandonado en la localidad de Lomas de Zamora y los investigadores constataron que tenía un pedido de secuestro solicitado por la comisaría sexta de Avellaneda desde el 28 de agosto pasado.

Las víctimas resultaron ilesas. El comerciante que tenía los iPhone logró resguardar sus equipos, pero a su amigo le robaron los 10 Samsung Galaxy A16.

El asalto también quedó registrado en imágenes captadas con anteojos inteligentes que llevaba uno de los vendedores, quien posteriormente difundió el video del momento del asalto en su cuenta de Instagram.

La investigación quedó a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría primera de Lanús, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que investiga el hecho bajo la carátula de "robo".