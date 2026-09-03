Los "dueños" del semáforo fueron sorprendidos por las cámaras extorsionando a un automovilista

Cuatro limpiavidrios, tres hombres y una mujer -todos mayores de edad- fueron aprehendidas durante un procedimiento policial realizado en barrio Yapeyú de Córdoba, donde se encontraban realizando tareas de limpieza de parabrisas en la vía pública.

El operativo se llevó a cabo en las últimas horas en la intersección de Yatasto y Sargento Cabral. Durante la intervención, los efectivos secuestraron tres escobillas y una ganzúa que estaban en poder de los involucrados.

Los limpiavidrios aparecían de golpe en el semáforo, se abalanzaban sobre los autos y tiraban agua al parabrisas sin pedir permiso. Con esa técnica, exigían dinero a los conductores.

Los limpiavidrios insistían pese a la negativa de los automovlistas y comenzaban a limpiar los parabrisas sin su autorización.

Tras el procedimiento, los cuatro aprehendidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad competente, bajo la sospecha de haber infringido disposiciones del Código de Convivencia Ciudadana.

La actuación policial se inició a partir de la presencia de los cuatro involucrados en la vía pública y forma parte de los controles preventivos realizados en el sector.