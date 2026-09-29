Vaciaron los exhibidores de una joyería y se llevaron anillos de oro por 30 millones de pesos

Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada a una joyería ubicada en pleno centro de Río Grande, rompieron los exhibidores y escaparon con una importante cantidad de piezas de oro y plata cuyo valor preliminar fue estimado entre 25 y 30 millones de pesos, informaron fuentes policiales.

El robo ocurrió alrededor de las 0.40 en el local Valenza, ubicado en 9 de Julio 661, cuando el sistema de seguridad detectó movimientos en el interior y activó la alarma. Sin embargo, los asaltantes permanecieron pocos segundos dentro del comercio y consiguieron escapar antes de que arribaran los efectivos policiales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, los sospechosos habían permanecido escondidos dentro de la galería comercial durante el cierre del establecimiento. Luego forzaron una puerta ubicada en la parte posterior, que comunica con el sector de oficinas, y desde allí consiguieron ingresar al salón de ventas.

Una vez adentro, los delincuentes se dirigieron directamente hacia las vitrinas donde estaban exhibidas las piezas de mayor valor. Rompieron los vidrios, tomaron principalmente anillos de oro y plata y los colocaron dentro de una mochila antes de retirarse.

La irrupción en el salón de ventas habría durado apenas entre 15 y 20 segundos, mientras que el operativo completo, desde el ingreso hasta la fuga, se habría desarrollado en menos de un minuto.

Las filmaciones permitieron además establecer que ambos actuaron con el rostro cubierto. Llevaban capuchas y prendas que les cubrían parte del cuello y dejaron solamente los ojos al descubierto, por lo que los investigadores analizan distintos registros para intentar establecer sus identidades.

En ese marco, los investigadores trabajan sobre la posible participación de dos delincuentes conocidos en Río Grande, quienes también serían vinculados con otro robo ocurrido aproximadamente una semana antes en un comercio del centro de la ciudad.

Esa eventual conexión, sin embargo, todavía forma parte de las líneas investigativas y no fue confirmada judicialmente.

La causa está a cargo de la Comisaría Primera de Río Grande, cuyos efectivos analizan las imágenes obtenidas tanto dentro como fuera de la joyería y reúnen otros elementos que permitan identificar a los autores.

Durante la tarde se realizaron al menos cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el casco viejo y el sector de Chacra II, con el objetivo de localizar a los sospechosos y recuperar los objetos sustraídos.