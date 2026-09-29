Engañaron a una jubilada para robarle 200 mil dólares: se compraron un BMW y un departamento

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres con antecedentes y a una mujer que, mediante un “cuento del tío”, perpetraron una estafa por 200 mil dólares y con el dinero obtenido compraron dos autos y un departamento en Villa Lugano, además de pagarse unas vacaciones en Bariloche.

Las detenciones se concretaron tras seis allanamientos realizados por la División Investigaciones Comunales 1 Sur, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Villa 20 de Lugano, en Avellaneda y en un hotel céntrico de la Ciudad, donde los efectivos encontraron a los involucrados en el robo e incautaron elementos clave para el esclarecimiento de la causa.

Uno de los arrestados, de 24 años, cuenta con varios antecedentes por distintas contravenciones, entre ellas por carencia de documentaciones en el uso de vehículos, y tiene residencia en la localidad bonaerense de Villa Ballester.

El otro hombre implicado, también de 24 años, fue sorprendido mientras se hospedaba en un hotel céntrico. En su poder se encontró un vehículo de lujo BMW 330i que fue adquirido con el dinero robado. Además, tiene causas por robos, lesiones, violencia de género y resistencia a la autoridad.

Por su parte, la mujer detenida, de 58 años, que también participó del hecho, fue arrestada en Lugano, donde los detectives corroboraron que la banda había comprado un departamento.

El 16 de junio último, una mujer denunció que fue víctima de un robo con la modalidad "cuento del tío". Relató que una persona la llamó por teléfono y le dijo que pertenecía a una entidad bancaria, instándola con argumentos engañosos a retirar 200 mil dólares de su caja de seguridad, cantidad de la que fue despojada.

Una imagen de una cámara de seguridad fue determinante para la investigación y para continuar con las tareas que terminaron con la detención de los involucrados.

Tras dos meses de averiguaciones, los detectives establecieron que uno de los sospechosos de la maniobra se movilizaba hasta un domicilio de la Villa 20 de Lugano.

Finalmente, los efectivos lo descubrieron en un edificio del barrio Papa Francisco.

Allí fue detenido uno de los imputados, quien vestía el mismo pantalón deportivo azul y celeste que utilizó cuando despojó a la mujer del dinero, según imágenes captadas por una cámara privada en el día del robo.

Los oficiales secuestraron dos vehículos en otro de los domicilios de la Villa 20, ambos en la misma dirección de la Manzana 4 y a nombre de dos mujeres de la misma familia.

Una de ellas, de 58 años, fue arrestada por tener implicancia en el hecho.

En el momento de la detención la Policía incautó un Volkswagen Up que fue utilizado en el robo y por el cual se había emitido un pedido de secuestro, y un Peugeot 3008 que fue adquirido con parte del dinero sustraído.

Siguiendo con las averiguaciones para dar con el tercer participante del robo, los detectives lo localizaron junto a su pareja en una habitación del décimo piso de un hotel céntrico, donde fue arrestado luego de la orden de allanamiento dictada por el Juzgado interviniente.

Además, las tareas de los efectivos continuaron en Avellaneda, donde fue encontrado un BMW 330i gris, el otro auto comprado con el dinero del robo, y se corroboró que esta persona se había pagado unas vacaciones en Bariloche, también con parte del dinero sustraído.

A este segundo hombre detenido, los policías le incautaron, además del vehículo de lujo, un millón de pesos en efectivo, un teléfono celular, una cédula automotor, la factura abonada del servicio que adquirió del hotel por más de un millón y medio de pesos, dos llaves con el logo de BMW y dos chapas patentes.

El magistrado dispuso el traslado de los tres detenidos y el secuestro de todos los elementos hallados.