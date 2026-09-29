Asaltaron una administración de consorcios y se llevaron $3.500.000: cayeron en las últimas horas

Dos delincuentes de 36 y 45 años fueron detenidos en Florencio Varela acusados de integrar la banda que asaltó una oficina de administración de consorcios en Las Lomitas, donde un empleado fue maniatado y amenazado de muerte antes de entregar la ubicación de una caja que contenía unos $3.500.000. Durante los allanamientos, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, también fueron secuestrados dos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.

El robo ocurrió el 21 de julio pasado en una oficina de la empresa Administración Casal, ubicada en un edificio de diez pisos de la calle José Ignacio Gorriti al 100. Según la investigación, al menos tres delincuentes tocaron el timbre, ingresaron a cara descubierta y sorprendieron al empleado que se encontraba en el lugar.

"No te muevas porque te vuelo la cabeza" y "no grites ni digas nada" fueron algunas de las amenazas que recibió la víctima durante el asalto, que se extendió durante aproximadamente dos minutos.

Mientras uno de los delincuentes redujo al empleado y le ató las manos, otro le exigió que indicara dónde estaba el dinero. En estado de shock, el hombre terminó revelando la ubicación de la caja y la contraseña.

Los asaltantes se apoderaron del dinero en efectivo y también se llevaron una computadora Toshiba. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada dentro de la oficina.

Después de que los delincuentes escaparon, la víctima logró salir de la oficina arrastrándose hasta el pasillo, donde una vecina lo encontró y lo ayudó a liberarse.

A partir de la denuncia, personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales comenzó una serie de tareas para identificar a los integrantes de la banda. El análisis de las pruebas permitió individualizar a Rubén Omar Núñez, de 36 años, quien además tenía una orden de detención vigente, e Ismael Esteban Gauna, de 45.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó dos allanamientos en domicilios de Florencio Varela. Los procedimientos fueron realizados por los investigadores y permitieron detener a ambos sospechosos, además de secuestrar dos teléfonos celulares y documentación que será incorporada al expediente y sometida a peritajes.

La causa fue caratulada como "robo agravado" y quedó a cargo de la UFI N° 11, encabezada por el fiscal Ricardo Silvestrini, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.