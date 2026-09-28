Robaron una camioneta y se la llevaron por la ruta 226: desguazaban autos para vender las piezas

La banda del “Gordo Leo”, dedicada al robo, ocultamiento y desarme de vehículos, fue desarticulada luego de una investigación que permitió realizar tres allanamientos en distintos domicilios de Mar del Plata, donde fueron aprehendidos dos hombres de 34 y 35 años y se secuestraron ocho vehículos, seis de ellos con pedidos de secuestro activos, además de gran cantidad de autopartes, herramientas y otros elementos de interés para la causa.

La pesquisa, encabezada por personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, se inició a partir de nueve hechos de sustracción de vehículos, cinco bajo la modalidad de robo y cuatro de hurto. Ocho de los episodios ocurrieron en Mar del Plata y uno en Balcarce.

Los procedimientos fueron realizados en un domicilio de Pasaje 22 de Abril entre Leguizamón y Bayley y otro de Victoriano Montes al 400, ambos de Mar del Plata, mientras que una tercera diligencia se concretó en una vivienda de la calle 777 entre 8 y 10, en el barrio Santa Isabel, a partir de información obtenida durante los primeros allanamientos.

En los primeros objetivos, los investigadores secuestraron gran cantidad de autopartes, herramientas de corte y otros elementos considerados de interés para la causa, además de una campera que habría sido utilizada durante uno de los robos investigados.

Entre los vehículos encontrados había una Ford Ranger blanca, un Volkswagen Gol blanco, una Volkswagen Suran gris, un Renault Kwid beige, un Fiat Cronos gris y una Volkswagen Amarok azul. Todos registraban pedidos de secuestro activos por distintos hechos de robo y hurto denunciados en comisarías de Mar del Plata.

También fue secuestrada una Toyota Hilux blanca que, según la investigación, había sido utilizada como vehículo de apoyo durante uno de los hechos.

En otro de los domicilios, los efectivos encontraron además un matafuego con dominio AF089TG, que tenía un pedido de secuestro activo desde octubre de 2025 en una causa por hurto.

El operativo tuvo un resultado clave en el tercer allanamiento, realizado en el barrio Santa Isabel, donde fue localizada y recuperada una Toyota Hilux gris con cúpula perteneciente a una empresa de Balcarce y sustraída en esa ciudad.

El rodado había sido detectado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de Balcarce cuando se dirigía hacia Mar del Plata, lo que permitió a los investigadores orientar la pesquisa hacia esa ciudad.

Para reconstruir los movimientos de los sospechosos, los investigadores analizaron cámaras de los centros de monitoreo de Balcarce y General Pueyrredón, registros de cámaras privadas y realizaron tareas de campo y cyberpatrullaje.