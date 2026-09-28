Un delivery escapaba en una moto a más de 100 kilómetros, derrapó y casi se mata

Un joven de 27 años fue detenido en City Bell luego de escapar a más de 100 kilómetros por hora en una moto en medio de una persecución durante un operativo de saturación. El sospechoso derrapó con el vehículo y casi se mata.

El hecho ocurrió cuando personal de la Motorizada SASU realizaba tareas de prevención en inmediaciones del Camino Centenario y la calle 473, en el marco de la orden de servicio denominada "Operativo Saturación de Ilícitos".

Los efectivos observaron una moto Gilera Smash e intentaron detenerla mediante el uso de sirenas y balizas. Sin embargo, el conductor aceleró y comenzó a escapar, por lo que se inició un seguimiento a alta velocidad que superó los 100 kilómetros por hora.

La persecución terminó en Camino Centenario y calle 462, donde el motociclista perdió el control y derrapó sobre la cinta asfáltica. Tras la caída, los policías lograron reducirlo y detenerlo. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Departamental y la comisaría 10ma.

El sospechoso fue identificado como Francisco Nicolás Martínez, argentino, de 27 años y de ocupación delivery. Según el parte policial, se negó inicialmente a aportar sus datos personales y no contaba con la documentación correspondiente del rodado.

La moto, una Gilera Smash, quedó secuestrada y se iniciaron actuaciones por resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 24.449 de Tránsito.

La causa quedó a disposición de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. El magistrado interviniente convalidó lo actuado y dispuso la libertad del joven.