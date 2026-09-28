Salieron a bailar, los corrieron 15 cuadras y mataron a Tomás Rojas de un piedrazo en la cabeza

Tomás Rojas, de 22 años, había viajado desde Cañuelas junto a tres amigos para bailar en un boliche de Ezeiza, pero la madrugada terminó en tragedia cuando, después de una pelea dentro del local, un grupo de jóvenes los persiguió durante unas 15 cuadras y atacó a los cuatro con piedras. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Tomás, quien murió en el lugar.

Por el crimen fueron detenidos cuatro jóvenes de entre 19 y 23 años. El mayor de los acusados es señalado por los investigadores como quien arrojó la piedra que golpeó a la víctima y provocó su muerte.

Tomás vivía con sus padres y su hermano. Su papá trabaja como electricista y el joven había concurrido a la Escuela Técnica N° 1 de Cañuelas. Hasta hacía pocas semanas tenía empleo, pero luego de ser despedido comenzó a realizar trabajos de albañilería, reparación de techos y distintas tareas de mantenimiento para obtener ingresos.

Sus allegados lo recordaron en redes sociales como un joven "buen pibe", compañero y siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares.

El sábado por la noche, Tomás subió a un tren en el barrio Los Aromos de Cañuelas junto a Agustín, de 23 años; Fernando, de 18, y Nicolás, de 25, para dirigirse al boliche Egipto, situado en la intersección de la Ruta 205 y Sargento Cabral, en Ezeiza.

La madrugada transcurrió con normalidad hasta cerca de las 6, cuando los cuatro tuvieron un enfrentamiento con otro grupo de jóvenes dentro del establecimiento. La pelea terminó con todos fuera del local, aunque el conflicto no quedó allí.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de testimonios y registros de cámaras, los jóvenes con los que habían discutido salieron detrás de ellos y comenzaron a perseguirlos.

Tomás y sus amigos corrieron durante unas 15 cuadras para intentar alejarse del grupo. En principio, ninguno de los cuatro conocía a sus agresores.

La persecución terminó en inmediaciones del cruce peatonal de la Ruta 205 y Puente French. Los cuatro amigos intentaban llegar hacia la avenida Presidente Perón cuando al menos cinco de los jóvenes que los seguían comenzaron a arrojarles piedras que habían recogido de las vías del ferrocarril. Uno de los cascotes, de unos 20 centímetros, golpeó a Tomás en la zona posterior de la cabeza. El joven cayó al suelo y quedó inconsciente.

Los primeros en llegar fueron efectivos policiales que patrullaban la zona. Poco después arribó una ambulancia, pero los médicos constataron que Tomás ya había muerto.

Una cámara de seguridad ubicada en la zona de la estación registró parte de la secuencia y se convirtió en una de las principales evidencias reunidas durante la investigación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 Descentralizada de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc, quien descartó que el ataque haya tenido como objetivo robarle a la víctima y calificó el hecho como un homicidio agravado.

A partir del análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo 911 de Ezeiza, los investigadores del Grupo Táctico Operativo (GTO) identificaron y detuvieron inicialmente a un joven de 18 años, identificado como Ciro.

El sospechoso vestía, al momento de ser localizado, prendas similares a las que llevaba durante el episodio. Ante los investigadores admitió haber estado en el lugar, aunque negó haber intervenido en la agresión que terminó con la muerte de Tomás.

Luego se realizaron tres allanamientos que permitieron detener a otros tres sospechosos: T.U.J., de 21 años; S.G.U., de 19, y A.G.M., de 23. Este último es señalado por los investigadores como el presunto autor material del crimen y, en particular, como quien habría arrojado el cascote que impactó contra la cabeza de Tomás.