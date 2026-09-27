Arregló por WhatsApp para vender una moto robada, lo sorprendió una patota y le dieron una puñalada

La DDI de Mar del Plata, en conjunto con sus pares balcarceños, revelaron una trama en torno a la venta de una motocicleta que dejó un herido de arma blanca y permitió, a su vez, detectar a varios ladrones.

Todo comenzó cuando la víctima, de 18 años, arregló por WhatsApp con un sujeto que se presentaba como “Nico” para vender una motocicleta. Pactó una cita y una vez en el lugar, no logró ponerse de acuerdo con el precio. La situación escaló y de la nada, aparecieron 10 hombres que le dieron una paliza. Lo más grave ocurrió al final, cuando uno de los atacantes le metió una puñalada en el estómago.

A partir de las cámaras de la zona de 19 y 2 y los testimonios de testigos, los agentes de la DDI lograron individualizar a dos hombres de 18 años y a uno de 22, como los autores principales del brutal ataque.

Con esta información, allanaron cuatro domicilios, entre ellos, el de la novia de uno de los delincuentes. Además de detenerlos, descubrieron que todos tenían teléfonos -entre ellos un iPhone- con pedidos de secuestro activo, por lo que se presume que la modalidad con la que quisieron quedarse con la moto, era su principal modus operandi.