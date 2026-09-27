“Acá mandamos nosotros”: cocaína, una gomería como pantalla y un helicóptero sobre el búnker

A través de un impactante operativo policial, que incluyó despliegue de brigadas, efectivos de diferentes direcciones generales y hasta el helicóptero de la Policía de Santa Fe, entre jueves a la noche y viernes a la madrugada se llevaron adelante ocho allanamientos en el Complejo Habitacional Fonavi Supercemento, en zona oeste de la ciudad de Rosario. Como resultado de las medidas, cuatro personas fueron aprehendidas y se secuestraron dosis de marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la investigación de una causa por comercialización de estupefacientes.
La investigación de la División Microtráfico de la PDI se inició a partir de un oficio de tareas dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación, luego de que vecinos de la zona aportaran información sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos sectores del complejo habitacional y sus inmediaciones.
A partir de ello, personal de la PDI desarrolló tareas investigativas que incluyeron entrevistas a vecinos y referentes barriales, relevamientos territoriales, puestos de observación y recorridas pedestres en distintos días y horarios. Además, se contó con la colaboración del helicóptero de la Brigada Aérea Policial para realizar sobrevuelos y obtener registros que permitieron avanzar en la investigación.
También intervinieron distintas áreas de apoyo para la identificación de las personas investigadas y la recolección de información de interés para la causa. Con los elementos reunidos, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales, que fueron realizadas entre jueves a la noche y viernes a la madrugada.
Los procedimientos se realizaron en domicilios y comercios ubicados en inmediaciones de las calles Forest, Ravignani, José María Rosa, Venezuela e Ingeniero White, dentro del complejo habitacional.
Como resultado de las medidas, los efectivos secuestraron más de 177 gramos de marihuana, dosis de cocaína, 10 teléfonos celulares, dinero en efectivo, un automóvil Suzuki Fun y otros elementos de interés para la investigación.
En uno de los allanamientos fueron aprehendidos Juan Antonio G., de 44 años, y Sonia Soledad S. (36), para su correcta identificación y cumplimiento de los trámites de rigor en la sede de la PDI. Asimismo, durante los operativos de saturación y barrido realizados en la vía pública, con apoyo de la Brigada Aérea Policial, fueron demorados Isaias M., de 19 años, y Lisandro Martin O. (21), tras el hallazgo de envoltorios con material que arrojó resultado positivo para cocaína.
La investigación es dirigida por la Unidad Especializada en Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Giro, y los procedimientos estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI, con la colaboración de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, brigadas operativas, la Sección Canes Detectores y Brigada Aérea Policial.