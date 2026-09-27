“Acá mandamos nosotros”: cocaína, una gomería como pantalla y un helicóptero sobre el búnker

A través de un impactante operativo policial, que incluyó despliegue de brigadas, efectivos de diferentes direcciones generales y hasta el helicóptero de la Policía de Santa Fe, entre jueves a la noche y viernes a la madrugada se llevaron adelante ocho allanamientos en el Complejo Habitacional Fonavi Supercemento, en zona oeste de la ciudad de Rosario. Como resultado de las medidas, cuatro personas fueron aprehendidas y se secuestraron dosis de marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la investigación de una causa por comercialización de estupefacientes.





La investigación de la División Microtráfico de la PDI se inició a partir de un oficio de tareas dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación, luego de que vecinos de la zona aportaran información sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos sectores del complejo habitacional y sus inmediaciones.