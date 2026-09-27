Iban tres amigos en una moto y les dispararon para robársela: balearon a dos jóvenes de 22 y 27 años

Dos jóvenes de 22 y 27 años fueron baleados durante un asalto ocurrido este domingo a la madrugada en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas.



Dos motochorros atacaron a los tres ocupantes de una moto y huyeron con el vehículo tras efectuar varios disparos.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 en la zona de Fray Luis Beltrán y Juan Francisco Seguí, a metros del túnel y de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada.

En las imágenes se observa cómo los tres jóvenes circulaban en la moto cuando fueron interceptados por los delincuentes. Uno de los asaltantes comenzó a disparar mientras las víctimas descendían del vehículo sin oponer resistencia.

Uno de los heridos, de 22 años, recibió un disparo en la rodilla izquierda, con orificio de entrada y salida, y cayó al suelo. El otro, de 27, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo luego de que un proyectil rebotara y lo alcanzara. Según los primeros informes, esta última herida sería superficial.

Tras el ataque, los delincuentes tomaron la moto y escaparon del lugar. Mientras los dos heridos permanecían en el piso, el tercer integrante del grupo, que no había recibido ningún disparo, intentó detener a un auto que circulaba por la zona para pedir ayuda.

Minutos después llegó un móvil policial. Los efectivos asistieron a los dos heridos, quienes se encontraban conscientes y lúcidos, y solicitaron una ambulancia para trasladarlos a un centro de salud.

Ambos fueron derivados a una Unidad de Pronta Atención (UPA), donde quedaron internados en el área de traumatología para recibir atención médica.

La causa fue caratulada como "robo agravado" y los investigadores trabajan para identificar a los dos asaltantes y localizar la moto sustraída.