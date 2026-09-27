Se cayó una avioneta con cinco personas a bordo: entre los heridos hay dos menores

Una avioneta se cayó este domingo por la tarde en una zona rural de la ciudad de Córdoba, sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 y medio, y las cinco personas que viajaban a bordo fueron rescatadas con vida tras un dramático operativo.





Se trata de tres adultos y dos menores, quienes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

Tras el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y coordinó el operativo de asistencia, mientras efectivos de la Subdirección General de Bomberos trabajaron para rescatar a los ocupantes que permanecían atrapados en el interior de la aeronave.

Posteriormente, arribó personal del servicio de emergencias 107, que asistió a las cinco personas y dispuso sus respectivos traslados.

Los dos menores fueron derivados conscientes al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias para recibir atención médica.

Las causas y circunstancias que provocaron el accidente son materia de investigación.