Cruzaron 800 kilos de marihuana desde Paraguay en un bote a remo: la Gendarmería llegó antes que los compradores

En el marco del “Plan Guaçurarí”, dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer el control fronterizo en la provincia de Misiones, personal de Gendarmería Nacional secuestró 800 kilos de marihuana que estaban en la orilla del río Paraná.

Este operativo se dio cuando los efectivos de la Sección "Núcleo" dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado” recorrían la costa y en un sector de vegetación tupida notaron que estaban descargando bolsones desde una pequeña embarcación. Ante la presencia de los gendarmes, los ocupantes de la canoa se dirigieron rápidamente hacia la República del Paraguay.

Fue así que los efectivos tomaron contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Eldorado, que autorizó la inspección de los 22 bultos, de los cuales, 19 contenían 847 paquetes rectangulares de color violeta y los tres restantes poseían cogollos de marihuana.

De esta manera, se realizó la prueba de campo “Narcotest”, tanto sobre los ladrillos hallados, la cual arrojó resultado positivo para “Cannabis Sativa” con un peso de 755 kilos 400 gramos que, sumado a los 45 kilos 400 gramos de los cogollos, dio un total de 800 kilos 800 gramos de la sustancia vegetal.

Luego de esa confirmación, el magistrado interviniente ordenó el secuestro del estupefaciente por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y la prosecución de las pesquisas para dar con los responsables.