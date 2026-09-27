Un marinero uruguayo se descompensó a 130 kilómetros de la costa y Prefectura lo rescató con un helicóptero

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina rescató a un tripulante de nacionalidad uruguaya, que se encontraba a bordo del buque mercante "RT TANNAT", de bandera liberiana, luego de que presentara un cuadro de dolor torácico, cervicalgia y cefalea cuando navegaba a unas 70 millas náuticas (aproximadamente 130 kilómetros) de la costa de Punta Indio.

La emergencia comenzó cuando el capitán de la embarcación se comunicó con la Autoridad Marítima nacional alertando sobre la situación del tripulante y solicitando asistencia.

Ante esta situación, los efectivos de la Fuerza desplazaron, inmediatamente, un helicóptero con personal médico y nadadores de rescate a bordo, que partió al encuentro del buque.

Una vez que la aeronave se ubicó sobre la embarcación, en una compleja maniobra los rescatistas descendieron hasta la tapa de la bodega y, mediante una canasta sanitaria, izaron al tripulante quien se encontraba lúcido y colaborativo.

Con el hombre a bordo, el helicóptero emprendió el regreso hacia la Estación Aérea Buenos Aires, donde aterrizó para completar el operativo.

Tras su arribo, el tripulante fue asistido por el personal médico de la Fuerza y posteriormente trasladado, en una ambulancia de alta complejidad, al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, donde recibió atención médica.