Narcos tenían a un barrio rehén de tiroteos y robos por disputas territoriales: desactivaron dos búnkers

Dicha banda utilizaba dos inmuebles ubicados en la capital de la provincia los cuales eran utilizados para el acopio y comercialización de estupefacientes en la zona. Esta actividad ilícita venía siendo reiteradamente denunciada por los vecinos a través de sucesivas alertas canalizadas por los servicios de emergencia.

En dichas comunicaciones se daba cuenta de la constante y sospechosa concurrencia de numerosas personas en diferentes días y horarios a los domicilios investigados, situaciones que no solo alteraban el orden público, sino que generaban graves hechos de violencia e inseguridad en la zona, debido a disputas territoriales entre pequeñas bandas antagónicas en conflicto por el comercio de drogas.

De esta manera, los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de esta Institución iniciaron discretas vigilancias y tareas de inteligencia destinadas a establecer la identidad de los sospechosos como su modus operandi. Intervino la Fiscalía Regional Circunscripción Nº1 del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Eric Fernández.

Con el total de las pruebas aportadas, el magistrado ordenó dos allanamientos. Durante el operativo fueron detenidas cuatro mujeres y dos hombres todos argentinos y mayores de edad. Asimismo se secuestraron varias dosis de cocaína lista para su distribución, elementos de estiramiento, corte y fraccionamiento, 11 teléfonos celulares, 273 mil pesos y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.