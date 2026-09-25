Se hacían pasar por clientas y vaciaron un perchero: 4 “mecheras” robaron más de un millón en ropa

Cuatro mecheras que se hicieron pasar por clientas ingresaron a un local de ropa de la ciudad santafesina de Villa Constitución y, mientras una de ellos distraía a una empleada con consultas sobre precios, sus cómplices vaciaron un perchero y escaparon con 20 prendas valuadas en más de un millón de pesos.

El hecho ocurrió en el comercio Safari Mujer, ubicado sobre la avenida San Martín al 1500, en pleno centro de Villa Constitución, donde las mujeres ingresaron como supuestas clientas y comenzaron a recorrer el local.

Mientras una de las sospechosas era atendida por la empleada, otra de las mujeres usaba su cuerpo para tapar a sus cómplices que aprovecharon la distracción para retirar prendas de uno de los percheros y colocarlas dentro de una bolsa.

Según se pudo establecer, las mujeres sustrajeron unas 20 prendas, entre ellas varios “remerones” importados cuyo valor individual ronda los 60.000 pesos, por lo que el monto total de la mercadería robada supera el millón de pesos.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. En el momento en que una de las falsas clientas continuaba realizando consultas a la empleada y se dirigió hacia el probador, las dos mecheras escaparon del lugar con la mercadería.

Los investigadores analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a las cuatro mujeres y avanzar en la investigación.