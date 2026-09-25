Esquivó un control policial, se llevó puesto a un inspector y lo arrastró varias cuadras

Estaba apurado y acostumbrado a hacer lo que quería con el auto. Por eso, en vez de dar una larga vuelta por la avenida para retomar un empalme, un joven cometió una infracción de tránsito: dobló de forma brusca en U.

Lo que no había visto es que en el sector que quería doblar, había un control preventivo de tránsito, donde dos agentes habían reducido la calzada con un patrullero y pedían papeles y otras documentaciones a los conductores.

Apenas vio la maniobra, uno de ellos se acercó hasta el Chevrolet Corsa del infractor. Este avanzó unos metros, demostrando ya que estaba listo para todo. Allí apareció en escena el segundo efectivo, que intentó frenarlo. Sin embargo, el conductor ya había tomado su decisión.

Tras intentar correrlos una última vez, decidió acelerar a fondo, dejando a uno de los agentes colgados del capot mientras avanzaba. Finalmente, el automóvil detuvo su marcha en Bv. Chacabuco al 400.

El joven fue detenido y el auto terminó secuestrado. El inspector municipal involucrado resultó ileso y manifestó que no requería asistencia médica. Ahora deberá declarar los motivos de su peligrosa maniobra.