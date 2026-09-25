Dejó la Banda del Millón, se mudó a la costa y siguió con las entraderas: le encontraron 23 juegos de llaves

Una jubilada de 81 años estacionó, como cada semana, en el Club Naútico. Sin embargo, al volver, se encontró con una desagradable sorpresa: le había abierto el coche y le habían robado las llaves de su casa, ubicada en la zona de Formosa al 60.

Al llegar, se encontró con un desastre. Le habían robado una cadena de oro de 150 gs, varios anillos de brillantes y esmeraldas, tres relojes, dos cadenas de oro finas con una cruz, U$D 6000, 100 Euros, $1.200.000 de pesos y otras pertenencias.

La DDI de Mar del Plata relevó cámaras de seguridad de la zona y en coordinación con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) logró identificar a los responsables de 30 y 32 años. Uno de ellos, había formado parte de la temible “Banda del Millón” y si bien había abandonado el grupo criminal para mudarse con su esposa y sus hijos de 2 y 10 a Mar del Plata, seguía delinquiendo.

Según recabaron los investigadores, los delincuentes alternaban entre un Peugeot 208, un Peugeot 408 y un MiniCooper, a los fines de despistar cualquier accionar policial. Con las pruebas reunidas, allanaron tres domicilios en los que encontraron varios handys e inhibidores de señal con los que abrían los coches.

La detención de uno de ellos, requirió de un fino operativo. Lo identificaron saliendo de su casa con la familia y lo siguieron hasta el Registro de las Personas en la Terminal de Ómnibus, donde los menores iban a realizarse el documento. Aprovechando un momento que se quedó a solas, lo abordaron y lo detuvieron.

Los ladrones estaban en posesión de 23 juegos de llaves y formaban parte de una nueva banda conocida como los “Alta Gama”. Quedaron imputados por hurto agravado, robo a viviendas y encubrimientos.

La policía solicitó a toda persona que haya sido víctima de un hecho delictivo en el cual le hayan sido sustraídas llaves de su domicilio, vehículo, comercio u otros inmuebles, y considere que alguna de las mismas podría encontrarse entre las secuestradas, que se presente a efectos de realizar el correspondiente reconocimiento.