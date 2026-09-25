Dejó la camioneta con las llaves puestas y se la robaron: el delincuente cayó en un country

Un hombre de 33 años fue detenido por la DDI de Dolores acusado de robar una camioneta Ford F-100 que había sido dejada con las llaves colocadas frente a una vivienda, y durante el allanamiento realizado en un barrio privado de San Vicente los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, un arma de fuego y prendas que fueron utilizadas durante el hecho.

El robo fue denunciado el 11 de septiembre por un joven de 27 años, quien manifestó que alrededor de las 8 constató que le habían sustraído su camioneta Ford F-100 modelo 1977, de color amarillo, que había dejado estacionada frente a su domicilio de la calle San José al 300.

Según consta en la denuncia, el vehículo no tenía medidas de seguridad en las puertas y las llaves de contacto habían quedado colocadas.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron relevamientos vecinales, analizaron cámaras de seguridad y recopilaron testimonios para reconstruir el recorrido del vehículo y establecer la identidad de los responsables. La camioneta fue posteriormente localizada en estado de abandono en la localidad de San Vicente.

Con colaboración de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de San Vicente, los detectives analizaron imágenes obtenidas de la estación de servicio Shell de Lezama y lograron identificar al conductor de una Ford F-150 Raptor negra que fue utilizada para concretar el robo.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio cerrado Club Fincas Sporting, sobre la avenida Juan Pablo II al 1600, de San Vicente.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la UPPL Dolores y las SDDI de San Vicente y Brandsen, dependientes de la DDI La Plata.

Durante el operativo fue detenido el sospechoso de 33 años, señalado como presunto autor material del robo. En el inmueble los investigadores secuestraron una Ford F-150 Raptor negra, un iPhone 17 Pro Max y un Samsung S24 Ultra, ambos de color gris, una pistola Bersa calibre .22, sin municiones ni cargador;,un pantalón y una campera con capucha de la marca Puma, ambos de color rojo, y un par de zapatillas Nike de color naranja y blanco.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial Dolores, a cargo de la fiscal Mónica Ferre, avaló las actuaciones y dispuso notificar al detenido de la formación de la causa por los delitos de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y tenencia de arma de fuego de uso civil. Interviene el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del juez Mariano Cazeaux.