"¿Puedo llamar a mi abogado?": manejaba con 2,63 de alcohol y deberá pagar una multa de $600 mil

En los últimos días, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó alcoholemias positivas de conductores particulares y profesionales durante los controles diarios que se realizan en rutas y accesos a ciudades de todo el país.

Entre los casos registrados se encontró el de un hombre que circulaba por las calles de la Ciudad de San Juan con 2,63 gramos de alcohol en sangre y sin el Documento Nacional de Identidad.

Al momento de conocer el resultado, le preguntó al agente si podía llamar a su abogado. Al conductor se le retuvo la licencia y el vehículo, y deberá pagar 600 mil pesos por la infracción.

También fueron detectados un conductor profesional en Santo Tomé, Corrientes, durante un operativo en la Ruta Nacional 14, al que el test le dio positivo con 0,33 g/L y otro conductor particular en la autopista Panamericana con 0,80 g/L. Ambos admitieron haber tomado alcohol previamente.

"Estos casos reflejan la importancia de los controles para reducir las consecuencias de conducir después de consumir alcohol, una conducta que compromete la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de provocar un siniestro vial grave", dijeron desde la ANSV.