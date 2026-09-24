La policía lo tenía rodeado, tomó a una familia de rehén y protagonizó una fuga imposible

Un delincuente logró escapar por los techos de varias viviendas luego de ser perseguido por efectivos de la Policía bonaerense durante un operativo realizado en el barrio Frino, en José C. Paz, donde se registraron corridas y detonaciones. El sospechoso ingresó a una casa durante la fuga y tomó a una familia como rehén.

El hecho ocurrió este jueves, después de las 20.30, en inmediaciones de Esmeralda al 1700, cuando agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Miguel realizaban tareas preventivas como parte del servicio denominado “Saturación José C. Paz”.

En ese momento, los policías detectaron a un hombre que, al advertir la presencia del patrullero, comenzó a correr y se llevó una de sus manos hacia la cintura de manera reiterada. La persecución continuó hasta que el sospechoso ingresó a una vivienda con la intención de ocultarse y evitar su captura.

Cuando los efectivos lograron localizarlo dentro del inmueble, el hombre habría exhibido un objeto similar a un arma de fuego. Ante esa situación, los policías realizaron dos disparos con una escopeta provista con postas de goma, efectuados hacia un ángulo de 45 grados con el objetivo de disuadirlo.

Sin embargo, el sospechoso volvió a escapar y consiguió acceder a los techos de las viviendas. Durante la persecución, en medio de las órdenes impartidas por los efectivos, se escucharon frases como “Mandale escopeta, dale que lo agarramos” y “Quedate ahí o te pego un tiro”. En otro momento, los policías advirtieron que el hombre se encontraba oculto dentro de una casa: “Está ahí adentro”.

De acuerdo con información reunida en el lugar, el delincuente habría ingresado posteriormente a otra vivienda y mantenido a una familia como rehén mientras intentaba continuar con la fuga. Ese punto todavía es investigado y no fue confirmado oficialmente.

También trascendió que el sospechoso podría haber sufrido una herida en una de sus piernas durante el escape, aunque ese dato tampoco fue confirmado por las autoridades.

Finalmente, durante la huida, el delincuente abandonó un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, que fue encontrada y secuestrada por los investigadores. Ninguno de los efectivos que participaron del procedimiento resultó herido.

En la causa interviene la UFI N°20 Descentralizada del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Gustavo Carracedo, quien dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de averiguación de ilícito.