"Dormí entre ratas sobre un colchón húmedo": la mamá de Ayelén Paleo contó el calvario que vivió en la cárcel

La Justicia resolvió sobreseer a Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, en la causa en la que estaba acusada por el presunto delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado.

En este marco, decidió hablar la prensa para contar el calvario que vivió en los casi dos meses que pasó detenida por una causa en la que ella no tenía nada que ver.

"El primer día me mandaron a un calabozo, era un cuadrado sola con un agujero que es el inodoro, la mesa y un colchón lleno de chinches, húmedo y duro", dijo.

Y continuó: "Me acosté en el colchón con mucho frío, en pleno invierno y al rato escuché un ruido, miró y eran dos ratas. Para mí era una injusticia tremenda, imaginate que uno de los policías que me allanó, dijo que le daba vergüenza realizar ese procedimiento".

"Fue un momento muy difícil, se han dicho muchas cosas horribles sobre mi persona y sobre mi familia. Los daños que me han causado económicos, psíquicos, físicos, todos, no se privaron de nada", manifestó Elizabeth con profunda angustia.

La mamá de Ayelén también contó que durante la detención, la sacaban sola al patio que parecía una jaula.

“Me gritaban de otro lado asesina, porque me confundían con otras de otras causas”, dijo.

Perjuicios económicos y persecución mediática:

El impacto de la falsa denuncia afectó gravemente el entorno familiar y laboral de la familia. Los medios de comunicación instalaron versiones que dañaron la reputación de sus hijos profesionales.

Su hija Florencia, quien tiene una academia de danzas, sufrió la pérdida inmediata de casi 50 alumnas debido al temor y la desinformación de los padres.

"No quería salir a la calle porque podía ser señalada como la jefa de una banda de trata de personas. Han dicho hasta que traficaba órganos, ¿vos entendés eso?", cuestionó Rodrigo sobre las difamaciones televisivas.

A raíz de esto, la mujer confirmó que iniciará acciones legales exhaustivas: "Vamos a ir no solo contra la persona, sino contra el medio que le dio lugar a hablar. Vamos a analizar caso por caso. Esto no va a quedar acá, yo me voy a defender de todo lo que me dijeron".

El cierre de una etapa dolorosa:

Elizabeth Rodrigo fue detenida en agosto del 2025 y liberada en octubre del mismo año, pero ella contó que cuando volvió a su casa, la situación no mejoró.

A pesar del dictamen favorable, Rodrigo reconoció que el proceso le dejó secuelas psicológicas severas por las que actualmente recibe asistencia de psiquiatras y psicólogos.

No obstante, rescató el valor de la experiencia para reorganizar sus afectos personales.

"Esto me deja una enseñanza a partir de este momento. Ya sé con quién tengo que estar y con quién no. Quiénes fueron amigos y quiénes no. Amigos de copas me di cuenta que hubo muchos, y gente que me quiere, mucho más", concluyó.