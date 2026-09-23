Tres peruanos se disfrazaban de deliverys para vender droga: uno tenía tobillera electrónica

La Policía de la Ciudad incautó más de un kilo y medio de cocaína y detuvo en Flores a tres narcos peruanos, uno de los cuales, con un historial ocho antecedentes, tenía arresto domiciliario con tobillera electrónica por el mismo delito.

El sujeto, de 41 años, había sido detenido en julio de 2024, cuando llevaba un ladrillo de cocaína y 12 dosis de esa droga, por lo cual se le impuso arresto en domicilio con tobillera electrónica.

Las detenciones estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad, durante dos allanamientos a departamentos del mismo edificio ubicado sobre la calle Lafuente, a metros de la avenida Rivadavia, solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), cargo de Cecilia Amil Martin.

Los detectives iniciaron la investigación a partir de denuncias de vecinos que daban cuenta de venta de drogas en la zona, por lo cual hicieron trabajos de campo que confirmaron esos hechos.

Ante esto, la fiscalía solicitó los allanamientos, ordenados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 19.

En los procedimientos, los efectivos secuestraron 1,635 kilo de cocaína. En el lugar hallaron un ladrillo de poco más de un kilo de esa droga, otro medio kilo en cinco bolsas con piedras de estupefacientes y el resto en 22 dosis fraccionadas.

Durante los procedimientos, los oficiales detuvieron a dos hombres peruanos, el de 41 años y otro de 34, y a una mujer de 24.

El mayor tenía ocho antecedentes por robo, tenencia de droga para comercialización y resistencia a la autoridad. El sujeto seguía vendiendo droga pese a tener detención domiciliaria con seguimiento electrónico.

Además de la droga, los oficiales incautaron dos balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento, cinco celulares, dinero en efectivo y un vehículo Ford Focus, que usaban los involucrados.