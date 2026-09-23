Lo siguieron hasta adentro del banco, le dispararon 4 veces y en el forcejeo logró quitarle el arma

Un hombre que había concurrido a una sucursal bancaria de Ramos Mejía para depositar dinero fue víctima de un violento intento de robo por parte de un delincuente armado que lo siguió hasta el interior de la entidad y, durante un forcejeo, efectuó cuatro disparos. La víctima se salvó de milagro y, con la ayuda de otro cliente y personal de seguridad, logró reducir al asaltante, quien quedó detenido.

El hecho ocurrió en la sucursal del Banco Galicia ubicada sobre la avenida San Martín al 2100, en la esquina con Eva Perón, en jurisdicción de la comisaría Don Bosco, partido de La Matanza. La violenta secuencia se produjo en el sector de cajeros automáticos y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12, a cargo del fiscal Matías Marando.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre había ingresado al banco con la intención de realizar un depósito, pero no pudo concretar la operación debido a cuestiones administrativas. Cuando se retiraba y atravesaba el sector de cajeros, fue interceptado por un hombre armado que le exigió que entregara el bolso que llevaba consigo.

La víctima se resistió y comenzó un forcejeo con el atacante. En medio del enfrentamiento, ambos cayeron al suelo y el delincuente accionó el arma en al menos cuatro oportunidades. Los disparos no alcanzaron al hombre ni a las demás personas que se encontraban en el lugar.

La situación generó la intervención de otros clientes y del personal de seguridad privada, quienes se acercaron para impedir que el asaltante escapara. Finalmente, el sospechoso fue reducido y entregado a los efectivos policiales que llegaron al banco.

El detenido tiene 42 años y quedó imputado por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego. Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola calibre .380 que estaba en poder del sospechoso.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes dentro de la sucursal y los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para reconstruir toda la secuencia.

Los investigadores sospechan que el detenido no habría actuado solo y buscan determinar la identidad y el paradero de al menos dos presuntos cómplices que habrían permanecido en las inmediaciones del banco y escapado en una camioneta tras el intento de robo.