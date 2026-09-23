Entró a un local, quisieron robarle la camioneta con un inhibidor y salió a enfrentarlos

Tres delincuentes fueron detenidos en Mar del Plata acusados de intentar robar una camioneta mediante el uso de un inhibidor de señal y escapar en un auto que era utilizado para facilitar la maniobra.

El hecho ocurrió en la avenida Champagnat al 1200, cuando efectivos del Gabinete de Automotores de la DDI realizaban recorridas preventivas y observaron a varias personas que salían corriendo de la zona y alertaban sobre una situación delictiva. En ese momento, señalaron a un hombre que abordó rápidamente un Fiat Siena negro, en el que había otros dos sospechosos.

De acuerdo con la investigación, la víctima, identificada como Salvador Isidro Mieres, de 68 años, había concurrido a un local comercial denominado Centro Sider para solicitar un presupuesto y dejó estacionada su Renault Kangoo blanca sobre la avenida Champagnat.

Mientras realizaba la consulta, uno de los sospechosos habría aprovechado la distracción para intentar abrir y sustraer el vehículo mediante un inhibidor de señal.

Los efectivos iniciaron una persecución del Fiat Siena, que terminó en la zona de Arrué y Rivadavia, con la colaboración de móviles del Comando de Patrullas Norte.

Allí fueron identificados los ocupantes como Isaías Ezequiel López, de 18 años; Gustavo Ezequiel Chociananowicz, de 42; y Brian Axel Vaimbrand, de 33.

Tras comunicarse con la titular de la UFI de Flagrancia, Ana María Caro, quien avaló el procedimiento al considerar que la persecución no había sido interrumpida, se requisó el auto.

En el interior fueron encontrados y secuestrados un inhibidor de señal y tres teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.

La fiscal dispuso además el secuestro del Fiat Siena, y la aprehensión de los tres sospechosos por el delito de hurto agravado por el uso de inhibidor en grado de tentativa. Luego de cumplimentarse los recaudos legales, los acusados fueron trasladados y alojados en la Unidad Penal 44 de Batán.