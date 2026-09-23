"¿Me voy a morir?": motochorros dispararon para robarles a chicos con autismo a la salida del colegio

Cuatro chicos con autismo fueron víctimas de un violento robo cometido por dos motochorros que los amenazaron con un arma, golpearon a uno de ellos en la cabeza con la culata de una pistola y efectuaron un disparo al aire a la salida de una escuela especial de González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, a pocos metros del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad perteneciente a la Obra del Padre Mario, y toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Según se observa en las imágenes, los cuatro jóvenes fueron sorprendidos por dos delincuentes que se desplazaban en una moto. El acompañante descendió del vehículo con un arma de fuego, se acercó a uno de los chicos, lo tomó del brazo y comenzó a revisarlo para quitarle sus pertenencias.

Ante la situación, el adolescente se tiró al piso, mientras el asaltante lo golpeó con la culata del arma en la cabeza y le robó la billetera. Luego, el delincuente se dirigió hacia otros dos jóvenes y les sustrajo los celulares que llevaban en los bolsillos de sus guardapolvos.

Tras concretar el robo, el motochorro regresó junto a su cómplice y ambos se prepararon para escapar. Antes de abandonar el lugar, uno de los delincuentes efectuó un disparo al aire para intimidar a los chicos, que permanecieron en estado de shock tras el ataque.

Uno de los adolescentes sufrió una herida en la cabeza producto del culatazo y fue asistido por sus compañeros y vecinos que se acercaron después del episodio. En medio de la conmoción, el joven, visiblemente asustado, preguntó desesperadamente a quienes estaban junto a él: “¿Me voy a morir?”.

Los vecinos auxiliaron a los adolescentes mientras los delincuentes escapaban del lugar. Las imágenes de la cámara de seguridad quedaron incorporadas a la investigación y son analizadas para intentar identificar a los responsables. Por el momento, los dos motochorros están prófugos.