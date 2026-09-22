Hacían fila para comprar pasta base, tusi y ketamina: cayó una mujer que atendía por una ventanita

En continuidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al combate contra el narcotráfico a lo largo y ancho del país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron un centro de expendio de sustancias ilícitas que funcionaba en la provincia de Buenos Aires. Se incautaron más de cuatro kilos de estupefacientes y se materializó la detención de una sospechosa.

La presente causa tuvo su génesis en mayo del corriente año, cuando el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial La Matanza a cargo del doctor Ricardo Andrés Tripaldi, emitió un oficio judicial destinado a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta Institución.

A partir de dicha manda, se ordenó la realización de diferentes tareas investigativas tendientes a establecer la presunta existencia de un domicilio ubicado en el Barrio Villegas, dentro de la localidad de Ciudad Evita, el cual cobijaría maniobras compatibles con el tráfico ilícito de drogas.

Consecuentemente, los efectivos de la mentada dependencia emprendieron diversos trabajos de campo y minuciosos análisis de la información recabada, determinando que dicho inmueble operaría como un bunker de sustancias prohibidas.

Asimismo, la pesquisa permitió establecer que el lugar era utilizado para el acopio, fraccionamiento en pequeñas dosis y posterior venta de los narcóticos; lo que evidenciaba la actividad conocida como “menudeo”.

Reunidas las pruebas requeridas, la judicatura actuante autorizó la realización del allanamiento sobre el citado inmueble ubicado en Calle 902.

Posterior a ello, los federales irrumpieron en el lugar y detuvieron a una mujer acusada de comisionar tales actividades.

Además, secuestraron 3,150 kilos de marihuana, 1,650 kilos de pasta base, 700 gramos de cocaína, 400 gramos de “tusi” y 840 pastillas de clonazepam.





La detenida, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).