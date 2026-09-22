Golpearon entre cinco a un policía que trabaja como chofer de Didi y le robaron el arma

Un policía que trabaja como chofer de la aplicación DiDi fue asaltado por cinco delincuentes en la zona norte de Rosario, donde fue golpeado y sufrió una herida cortante en la cabeza. Los agresores le robaron dinero, documentación y el arma reglamentaria.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de la 1.40 cuando el agente, identificado como Miguel S., circulaba en una Renault Kangoo mientras realizaba viajes para la aplicación. Al llegar a la intersección de Bahía Blanca y Pasaje Franco, en el barrio Industrial, fue sorprendido por un grupo de delincuentes que abordó el vehículo.

Según la denuncia, los asaltantes golpearon al policía en la cabeza durante el robo y escaparon con sus pertenencias, entre ellas el arma de fuego que llevaba como parte de su equipamiento reglamentario.

Como consecuencia del ataque, el agente sufrió varios traumatismos y una lesión cortante en el cuero cabelludo, por lo que debió recibir asistencia médica.