Vendía droga con su pareja: tenían seis kilos de cocaína y marihuana, 23 armas y 1.700 municiones

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, detuvo en Mendoza a un hombre y una mujer investigados por comercialización de estupefacientes y secuestró más de seis kilos de cocaína y marihuana, 23 armas de fuego, más de 1.700 municiones, dinero elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

La investigación se inició a partir de tareas realizadas por personal especializado de la PSA, que detectó maniobras compatibles con la venta de estupefacientes en distintos domicilios de la localidad de Guaymallén.

Las tareas de vigilancia permitieron identificar a uno de los investigados, quien registraba antecedentes vinculados con infracciones a la Ley 23.737 y tenencia de armas de fuego.

A partir de seguimientos y nuevas tareas de campo, los efectivos determinaron que el hombre presuntamente realizaba maniobras de comercialización de drogas junto con su pareja y lograron identificar el domicilio en el que residían, ubicado en Luján de Cuyo.

En el marco de la investigación, los agentes realizaron un seguimiento sobre el principal investigado y detectaron una maniobra compatible con la venta de estupefacientes. La requisa del presunto comprador permitió hallar cocaína y avanzar con la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda.

Durante el procedimiento en el domicilio fue detenida su pareja y se secuestraron más de tres kilos de cocaína y más de dos kilos de marihuana, además de 23 armas de fuego de distintos calibres, más de 1.700 municiones, balanzas de precisión y otros elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Asimismo, los efectivos incautaron importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que declaren en las próximas horas.

La investigación tramita ante la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Litigio de Casos Sencillos, con intervención del Juzgado de Garantías en turno, a cargo de Alberto Carelli.