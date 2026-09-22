Robaron un auto a mano armada, cruzaron el puente Alsina y un patrullero los chocó para detenerlos

Con el apoyo del Anillo Digital y tras una persecución, la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Nueva Pompeya a dos delincuentes que robaron a mano armada un auto en Lanús, Provincia de Buenos Aires, y cruzaron de jurisdicción.

Personal de la División Anillo Digital alertó sobre el paso por el Puente Alsina de un automóvil Peugeot 307 que tenía pedido de secuestro, tras ser robado en el partido de Lanús por un hombre y una mujer.

Se le realizó un seguimiento al vehículo y los móviles policiales de la Comisaría Vecinal 4 B comenzaron con una persecución para dar con sus tripulantes.

Al llegar a la avenida Del Barco Centenera y Santa Catalina, el auto chocó a uno de los móviles policiales en la parte delantera y continuó su fuga hasta que en Vedia al 3100 el conductor perdió el control y fue interceptado.

Los efectivos procedieron a la detención de los dos delincuentes y, en presencia de testigos, se procedió a la requisa de la unidad hasta encontrar una mochila.

Dentro de la mochila había una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con once municiones, según informaron fuentes de la investigación.

Además, les hallaron tres teléfonos celulares, un estéreo y un parlante portátil.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 34, a cargo de Laura Graciela Bruniard, Secretaría 117 de Sebastián Del Gaizo, dispuso la detención de los dos ladrones y el secuestro del vehículo robado y de los demás elementos encontrados.