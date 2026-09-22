Lo buscaban por un robo, perdió el control del auto y se estrelló contra una estación de servicio

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente por un robo fue detenido luego de que el auto en el que circulaba junto a otras cuatro personas se estrellara contra una estación de servicio en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas, partido de Tigre. Los cinco ocupantes quedaron atrapados en el vehículo y fueron rescatados por bomberos. Todos se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron un Chevrolet Corsa gris que circulaba realizando maniobras peligrosas. Ante esa situación, desde la central de monitoreo se dio aviso al móvil más cercano, que comenzó a seguir al vehículo para identificar a sus ocupantes.

Minutos después, el conductor perdió el control del rodado y, a alta velocidad, chocó contra una estación de servicio YPF. Como consecuencia del impacto, el auto destrozó el vidrio del drugstore y quedó incrustado en el local, con el baúl dentro del comercio.

Los cinco ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo y debieron ser rescatados por bomberos voluntarios. Personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET) asistió a los heridos, que posteriormente fueron trasladados para su atención y se encuentran fuera de peligro.

Al ingresar los datos de los ocupantes al sistema, los investigadores constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente por un robo cometido en el partido de San Martín. El sospechoso fue detenido y trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y agentes de la Dirección General de Tránsito (DGT).