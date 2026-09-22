Descartó una bolsa con droga, en su departamento tenía 3 kilos de cocaína y casi $6 millones

Un hombre de 30 años fue detenido en Villa Celina, partido de La Matanza, luego de que intentara escapar de un procedimiento policial y descartara una bolsa con más de un kilo de cocaína. La Justicia ordenó un allanamiento en el inmueble del que había salido y se secuestraron más de 3 kilos de esa droga, casi $6 millones y 3.400 dólares.

La investigación comenzó el 7 de septiembre último a partir de una denuncia anónima recibida en la línea gratuita 0800-222-7060 de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, que alertaba sobre comercialización de estupefacientes en inmediaciones de las calles Storni y Olavarría, en Villa Celina.

A partir de la denuncia, la información fue puesta en conocimiento de la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Matías Folino, que inició la causa y dispuso tareas investigativas para verificar los hechos. Luego, una ampliación de la denuncia aportó características de la vestimenta de uno de los presuntos involucrados.

Con esos datos, efectivos de la Delegación La Matanza implementaron un dispositivo de vigilancia en la zona y detectaron a un hombre que salió de un inmueble ubicado sobre la calle Storni, a pocos metros del lugar señalado en la denuncia, cuyas prendas coincidían con las características aportadas.

Los agentes intentaron identificarlo, pero el sospechoso, identificado como M.M.L., de 30 años, intentó escapar y durante la huida descartó una bolsa de nylon. Los efectivos lograron interceptarlo y recuperaron el paquete, en cuyo interior encontraron un ladrillo de cocaína de 1.055 gramos, identificado con el logo de un delfín.

A raíz de ese hallazgo, el fiscal Folino dispuso un allanamiento en el inmueble del que había salido el sospechoso, ubicado en un complejo habitacional compuesto por diez departamentos internos. Durante el procedimiento, los investigadores identificaron el sector vinculado con M.M.L. y realizaron el registro.

La medida permitió secuestrar otros dos lotes compactos de cocaína, también identificados con el logo de un delfín, además de $5.792.800, 3.400 dólares, tres teléfonos celulares, envoltorios de nylon utilizados para acondicionar los ladrillos y anotaciones consideradas de interés para la causa.

En total, entre el procedimiento realizado en la vía pública y el allanamiento, fueron incautados 3.134 gramos de cocaína distribuidos en tres lotes compactos.

M.M.L. quedó aprehendido por el delito de "Almacenamiento de Estupefacientes" y a disposición de la Justicia. En la causa interviene la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Matanza y el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del juez Gustavo Banco.