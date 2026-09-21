Manejaba con 2,41 de alcohol, cruzó la ruta a fondo y chocó a una Amarok: una familia está grave

Un hombre que conducía una camioneta Nissan Frontier con 2,41 gramos de alcohol en sangre fue detenido luego de protagonizar un violento choque contra una Volkswagen Amarok en el cruce de la Ruta Nacional 188 y avenida Sarmiento, en la localidad mendocina de General Alvear.

El accidente ocurrió ccderca de las 17 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio. En las imágenes se observa cómo la Nissan Frontier circulaba a gran velocidad por avenida Sarmiento y, al llegar al cruce, impactó contra la Amarok, que transitaba por la ruta en sentido este-oeste. Como consecuencia del impacto, la Volkswagen volcó.

Según el informe policial, la Nissan era conducida por R.A.T.S., quien resultó lesionado y fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 46ª, mientras que las características de las lesiones que sufrió permanecen pendientes de ampliación.

En tanto, los ocupantes de la Amarok, el conductor, una mujer mayor de edad y dos menores, fueron trasladados de urgencia a un hospital debido a las heridas de consideración que sufrieron como consecuencia del impacto. Los cuatro permanecen internados.

En el lugar trabajaron efectivos de la Delegación Vial, personal de la Comisaría 46ª y agentes de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.