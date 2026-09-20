Tres bandas criminales, más de 200 autopartes robadas y un mercado clandestino interprovincial

Un amplio operativo policial permitió ponerle fin al accionar de tres bandas criminales que unieron fuerzas para armar una red de robo automotor. Los delincuentes trasladaban los vehículos a otras provincias donde los revendían.

Los investigadores también detectaron casos donde los destinatarios eran otros delincuentes que usaban los autos, camionetas o motos para cometer nuevos ilícitos. El sistema también contemplaba una red de talleres y desarmaderos donde se hacían con repuestos que también eran vendidos en el mercado negro.

Los más de 100 allanamientos realizados en la capital y en el interior provincial, se contabilizaron más de 21 personas detenidas por distintos delitos como robo, robo calificado, amenazas calificadas, abuso de arma, lesiones leves, maltrato animal, entre otros.

Encontraron más de 200 piezas de autos y motos con pedido de secuestro. A su vez, secuestraron armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, celulares, animales y un chaleco balístico.

La causa es impulsada por cuatro fiscalías: tres pertenecientes a la provincia de Córdoba y una de Tucumán.