“Donde se mueve lo matamos”: tiene 14 años y desde La Carcova contó cómo roba a los choferes de Didi

Un adolescente de 14 años aseguró que comenzó a robar cuando tenía 10, contó cómo seleccionan a choferes de la aplicación Didi como víctimas y afirmó que no tendría inconvenientes en dispararle a una persona durante un asalto, durante una recorrida realizada por el youtuber Joaco Santos por la villa La Cárcova, en José León Suárez, partido de San Martín.

Frente a cámara, el adolescente explicó qué delitos se cometen en el barrio y señaló a los conductores de aplicaciones de viajes como uno de los principales objetivos. “Venden paco, pero violines no hay. Lo que más llama la plata son los Didi, la tienen re guardada abajo de la cama”, afirmó.

En ese contexto, describió cómo, según su relato, realizan los robos y qué hacen cuando las víctimas se resisten: “Vos sabés que si enchufás un Didi con Mercado Pago y línea de préstamos... Agarro una pistola, la aprieto y donde se mueve lo matamos y lo dejamos ahí. Y si coopera es mejor para él que se va con el coche, registro, todo”.

El adolescente también contó que comenzó a delinquir desde muy chico y explicó el aprendizaje de las reglas del lugar. “Yo desde los 10 años arranqué a robar, desde que era un guacho y ahora soy un guachín”, manifestó.

“La gente grande te explica y te enseña respeto y cómo es la calle. Si vos tenés respeto en la calle te van a abrir la puerta de todos lados. Y eso te ayuda, porque si a vos te está corriendo la gorra te meten en la casa”, agregó en referencia a la relación entre los jóvenes del barrio y los adultos.

Al referirse específicamente a los robos a conductores de aplicaciones, sostuvo: “Yo tampoco me imaginé estar robando Didi, pero es para sobrevivir. Una vez que me metí en este camino no puedo salir”.

Consultado sobre sus aspiraciones personales, respondió: “Sueños no tengo ninguno. Me gusta apretar gente y tener plata en la mano, soy ambicioso”.

Durante la misma recorrida, otro joven relató qué hacían con los vehículos que sustraían y cómo se deshacían de sus partes. Según contó, los autos eran llevados hasta la zona y posteriormente desarmados para vender los distintos componentes.

“Estacionábamos los vehículos acá, un par de sacatuercas los desguazaban y yo les decía: ‘agarrate la batería para vos y dame la rueda. Prendelo fuego, agarrate el cobre’. Vendíamos las partes”, relató.

La Cárcova está ubicada en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, y es uno de los asentamientos más conocidos del conurbano bonaerense. La zona ha sido escenario de distintos episodios vinculados con delitos y conflictos de seguridad.