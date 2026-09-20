Le disparó diez veces a un joven de 22 años y lo ejecutó frente a sus amigos

Dos grupos de motoqueros protagonizaron una violenta pelea este domingo en la zona de Costanera Sur de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, donde un joven de 22 años cayó al piso, le dispararon diez disparos a corta distancia y murió en el hospital.

El brutal crimen ocurrió en el sector conocido como Playa Bonita, donde los operadores de la Central de Monitoreo observaron a través de las cámaras de seguridad el enfrentamiento y alertaron de inmediato al personal policial.

A partir del aviso se desplegó un operativo en el lugar y los efectivos lograron aprehender a dos hombres, de 20 y 27 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En medio del procedimiento, los policías encontraron a un joven de 22 años herido por un disparo de arma de fuego. Personal de un servicio de emergencias le brindó las primeras atenciones y luego fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua, donde finalmente falleció.

Hasta el momento, el parte policial no precisó cómo se inició la pelea ni estableció en qué circunstancias se efectuaron los disparos.

La intervención policial se originó a partir del monitoreo de las cámaras de seguridad, cuyo seguimiento permitió detectar el enfrentamiento y coordinar el despliegue de los efectivos en el sector de la Costanera Sur.