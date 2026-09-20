"Vamos a matar inocentes": sicarios adolescentes recibían órdenes desde la cárcel y amenazaban escuelas

En el marco del Plan Bandera que el Ministerio de Seguridad Nacional impulsó para combatir el narcotráfico y reducir la tasa de criminalidad en Santa Fe, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una célula de “Los Picudos”, una peligrosa organización narcocriminal que se dedicaba a extorsionar y perpetrar amenazas tanto en establecimientos educativos como en escuelas de la ciudad de Rosario, advirtiendo con asesinar a ciudadanos inocentes en caso de que no se otorguen mejores condiciones o traslados de internos de “alta peligrosidad”.

La investigación estuvo a cargo de la División Antidrogas Rosario de esta Institución, por orden de la Fiscalía Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la Dra. Alejandra Raigal, iniciadas en julio del corriente año a partir de una serie de intimidaciones y a los fines de desmantelar diferentes centros de venta de drogas en los barrios Las Flores y Tablada.

A raíz de ello, los efectivos federales ejecutaron amplias tareas de inteligencia y tareas de campo. Como resultado de las mismas identificaron a un grupo de sujetos que conformarían una facción de la estructura conocida como “Los Picudos”, liderada por un violento delincuente que se encuentra cumpliendo una pena de trece años de prisión por homicidio en la Unidad Penitenciaria Provincial N°11 de Piñero, compartiendo pabellón con referentes de la familia del Clan Cantero (La Banda de Los Monos).

Dicha banda, fue responsable de amedrentar públicamente a los ciudadanos exigiendo traslados y reubicaciones de dichos internos, como así también privilegios, beneficios y comodidades para los detenidos.

Tales amenazas se manifestaban colocando carteles junto con municiones en instituciones, establecimientos y escuelas ubicadas en la citada ciudad rosarina. Asimismo, ante cualquier incumplimiento por parte de las autoridades, los individuos dejaban una clara advertencia que rezaba la siguiente frase: “Vamos a matar gente inocente en zona norte y zona sur”.

Como resultado de las pesquisas, se localizaron un total de cuatro inmuebles situados sobre la calle Ayacucho, los cuales fueron posteriormente allanados por disposición de la judicatura actuante.

Los procedimientos, que se realizaron de forma simultánea, permitieron el arresto de dos hombres y dos mujeres, acusadas de integrar la banda en cuestión encargados de cumplir órdenes del mencionado líder detenido.

Por otra parte, se secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína, dos pistolas calibre .9 milímetros, 218 municiones y dos cargadores de ese mismo calibre, 19 municiones correspondientes a calibre .40 y 14 de calibre .39 SP., una motocicleta, dos teléfonos celulares, una notebook, dos balanzas de precisión, un pasamontaña y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor, aguardando las actuaciones procesales de rigor.