Escapaban en una moto robada y un patrullero los chocó: un ladrón murió atropellado por otro móvil

Dos delincuentes que escapaban en una moto robada chocaron contra un patrullero durante una persecución en La Matanza y uno murió luego de ser atropellado por otro móvil policial que participaba del operativo, mientras que su cómplice, de 20 años, resultó herido y fue detenido.

El hecho ocurrió a la madrugada en la zona de Felipe Lavallol y Esteban Echeverría, a la altura del kilómetro 26 de la ruta nacional 3, en el límite entre las localidades de Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos habían iniciado la persecución de los dos ocupantes de la moto, que tenía pedido de secuestro. Durante la fuga, uno de los patrulleros circulaba detrás del rodado mientras otro móvil ingresó en la trayectoria de los sospechosos.

En esas circunstancias se produjo una violenta colisión que hizo que uno de los delincuentes saliera despedido varios metros. El joven quedó tendido sobre el asfalto y, tal como se observa en las imágenes del hecho, posteriormente fue embestido por otro patrullero que participaba del operativo.

El otro ocupante de la moto, de 20 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital Paroissien para recibir atención médica, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Matanza, quien caratuló el expediente como "homicidio culposo".

Desde la fiscalía aguardan la recuperación del joven herido para avanzar con su declaración indagatoria y solicitaron al juez de Garantías que convalide formalmente su detención.