Iban en un utilitario sin patente con 10 kilos de cocaína con la marca del “Delfín”: descartaron todo en un camino rural

En el marco del Plan Güemes, implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar el control territorial en la frontera norte y combatir delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron 10 kilos de cocaína.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Ramón de la Nueva Orán, quienes realizaban tareas preventivas en jurisdicción del Paraje La Brujita, sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 35, cuando observaron un vehículo utilitario blanco que circulaba sin chapa patente.

Los agentes intentaron identificar a sus ocupantes, quienes, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución. Debido a la densa vegetación de la zona y al polvo levantado durante el escape, el vehículo logró evadir al personal policial.

Durante la huida, los ocupantes arrojaron una mochila tipo militar. Tras realizar un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron localizarla y encontraron en su interior 10 paquetes rectangulares. En presencia de testigos, se realizaron las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 kilos.

Los paquetes tenían estampado el dibujo de un delfín, una marca característica vinculada al clan de Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”.

Intervino la Fiscalía Federal de Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero. Posteriormente, la auxiliar fiscal María del Carmen Núñez dispuso el traslado del procedimiento a la dependencia policial.

La droga secuestrada quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Drogas.