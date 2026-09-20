Sorprendieron a una jubilada y a su hijo en el campo, los redujeron con recortadas y les robaron todo

El Paraje Santa Isabel es una zona aislada y tranquila. Pero sus virtudes también son un defecto en materia de seguridad: los habitantes están desprotegidos en materia de seguridad. Esto era bien sabido por un grupo de cuatro ladrones especialistas en el robo a casas.

Una jubilada de 84 años y su hijo de 54, salían de la vivienda cuando fueron sorprendidos por los delincuentes que tenían los rostros cubiertos por pasamontañas y cargaban con escopetas recortadas. Los obligaron a entrar, los redujeron y robaron joyas, una garrafa y otros elementos de valor.

La banda se fugó en la camioneta de las víctimas. Horas después apareció vacía y prendida fuego a la altura de la escuela Agraria Bernardo Yraizos. Con el testimonio de la familia y pistas recolectadas en otros casos similares, los investigadores de la DDI de Mar del Plata, con apoyo de su sub-sede en Miramar, individualizaron tres domicilios.

Gracias a un operativo simultáneo, detuvieron a un hombre de 34 y a dos de 35, integrantes de la banda delictiva. Los sospechosos vivían a pocas cuadras entre sí, lo que facilitaba la logística y la comunicación por fuera de las vías habituales entre ellos.

Los efectivos secuestraron un cuchillo táctico, una pistola, handys, guantes y tarjetas de memoria de cámara de seguridad, lo que reforzó la hipótesis de que era un grupo con experiencia y especializado en entraderas. A su vez hallaron 7 DNI que no pertenecían a ninguno de los habitantes de las casas y se presume que eran de otras víctimas.