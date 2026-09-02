Nueva división “caza-motochorros”: controles sorpresa, operativos de saturación y tres detenidos

En el marco del Plan de Refuerzo de Zonas y del dispositivo de seguridad implementado en la ciudad de Mar del Plata, la nueva división "caza-motochorros" llevó adelante durante la jornada del viernes 28 de agosto distintas recorridas preventivas, tareas de observación, patrullaje e interceptación selectiva en sectores estratégicos y barrios de la ciudad.

Las acciones estuvieron orientadas a fortalecer la presencia policial, prevenir hechos delictivos y brindar una respuesta inmediata ante situaciones que pudieran requerir intervención policial, con especial presencia en sectores considerados de mayor conflictividad, entre ellos Villa La Palangana, barrio Centenario, barrio Las Américas y Etchepare, además de otros puntos de la ciudad.

Como resultado de estas tareas preventivas, personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) participó en distintos procedimientos que culminaron con dos hombres aprehendidos por un robo cometido en una estación de servicio y con la aprehensión de un adolescente que intentó evadir un control policial mientras circulaba en una moto.

Desde el Grupo de Prevención Motorizada se continúa con el desarrollo de recorridas dinámicas, patrullajes preventivos e interceptaciones selectivas en distintos sectores de Mar del Plata, reforzando la presencia policial en zonas estratégicas y de mayor conflictividad, con el objetivo de prevenir hechos delictivos, detectar situaciones de riesgo y fortalecer la respuesta inmediata ante requerimientos de la comunidad.