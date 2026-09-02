“¿Por qué te metés con mi marido?": le cruzó el auto a la amante de su esposo y se agarraron a piñas

Una mujer le atravesó el auto a una motociclista a la que acusó de ser la amante de su marido y ambas terminaron a las piñas y patadas en plena calle, durante una pelea que quedó registrada por las cámaras de seguridad en la zona de Punta Mogotes, en Mar del Plata.



El hecho ocurrió el sábado cerca de las 21.43, cuando la conductora del auto reconoció a la mujer que circulaba en moto y decidió cruzarle el vehículo para impedirle el paso.

Tras quedar ambos vehículos atravesados sobre la calle, las dos mujeres descendieron y comenzaron a enfrentarse a golpes, en una escena que fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en el sector.



El origen de la pelea está relacionado con una infidelidad. La conductora del auto acusó a la motociclista de mantener una relación con su esposo y, en medio de la discusión, le reclamó: "¿Me podés decir por qué mierda te metés con mi marido?".