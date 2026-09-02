Creyó que le iban a robar y cruzó en rojo: un motociclista murió en un choque y su novia está en coma

Un hombre de 29 años murió y su novia, de 34, permanece internada en coma como consecuencia de un choque múltiple ocurrido en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde estuvieron involucradas dos motos y dos autos.

El siniestro se produjo cerca de las 20 del martes en la intersección de la Ruta Provincial 197 y El Callao, en la zona limítrofe entre Grand Bourg y Los Polvorines.

La víctima fatal fue identificada como Axel Torres Rodríguez, quien circulaba junto a su pareja a bordo de una Motomel S2. La mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde continúa internada en estado de coma.

De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada a partir de las imágenes de distintas cámaras de seguridad, una moto circulaba algunos metros por delante de otras dos. Al llegar al cruce y girar hacia la Ruta 197, los vehículos aumentaron la velocidad.

Mientras la primera moto logró atravesar la intersección, las otras dos avanzaron prácticamente a la par y cruzaron con el semáforo en rojo. Fue entonces cuando se produjo el impacto.

Según las primeras pericias, un Fiat Cronos que realizaba un giro hacia la izquierda embistió a la Motomel S2 en la que viajaban Torres Rodríguez y su novia. En la misma maniobra también impactó contra una Honda Tornado en la que se trasladaban dos jóvenes, de 22 y 23 años.

Como consecuencia de la secuencia, un Peugeot 207 que circulaba por el lugar terminó chocando también contra la Honda Tornado.

Torres Rodríguez murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que su pareja fue asistida y trasladada a un hospital. Los dos ocupantes de la Honda Tornado y un hombre de 40 años que viajaba como acompañante en uno de los automóviles también resultaron heridos y recibieron atención médica.

En el lugar trabajaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos de la Policía bonaerense y personal del Centro de Operaciones Municipal (COM), quienes realizaron las primeras actuaciones y preservaron la escena para las pericias.

En un primer momento, la investigación se inició bajo la carátula de homicidio culposo y quedó a cargo del fiscal Ariel Wassouf, quien dispuso distintas medidas para establecer cómo se produjo la colisión y determinar eventuales responsabilidades.

Sin embargo, luego del accidente surgió una hipótesis diferente a partir de los dichos de familiares y allegados de Torres Rodríguez, quienes aseguraron que la pareja habría intentado escapar de un robo cometido por los ocupantes de la otra motocicleta.

Esa versión también fue difundida por personas cercanas a la víctima a través de las redes sociales. A partir de esa denuncia, el expediente había sido caratulado provisoriamente como robo agravado en grado de tentativa y los dos jóvenes que viajaban en la Honda Tornado quedaron aprehendidos.

Con el avance de la investigación, los investigadores analizaron registros de cámaras municipales y privadas y tomaron declaración a distintos testigos para reconstruir la secuencia previa al choque.

Según las conclusiones preliminares del fiscal, no surgieron elementos suficientes que permitieran acreditar que los dos jóvenes aprehendidos hubieran participado de un intento de robo.

Por ese motivo, Wassouf dispuso modificar la carátula del expediente a "averiguación de ilícito" y ordenó la liberación de ambos jóvenes, aunque la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el choque y las responsabilidades que pudieran corresponder.