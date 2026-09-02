Lo pusieron de rodillas para robarle la camioneta, chocaron cuando escapaban y se la destrozaron

Un hombre fue asaltado por cuatro delincuentes armados cuando ingresaba con su camioneta al garaje de su casa en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón, y los ladrones terminaron chocando el vehículo de la víctima a unos 200 metros del lugar mientras escapaban.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 21 en Sourignes y Superí, cuando Cristian Emanuel Avaca, de 40 años, ingresaba al garaje de su vivienda junto a sus padres. En ese momento, una Chevrolet Tracker azul oscura le cortó el paso y de su interior descendieron delincuentes armados y encapuchados.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo los asaltantes apuntan primero contra el hombre que se encontraba cerrando el portón y luego obligan a su hijo, que estaba al volante, a bajar de la camioneta Jeep Renegade.

Según se observa en el video, los delincuentes redujeron al joven, lo hicieron arrodillar en la vereda y luego lo arrojaron al suelo mientras intentaba alejarse gateando hacia el interior de la vivienda.

"Encaralo, encaralo", se escucha durante la secuencia, mientras el padre de la víctima gritaba desesperado: "Dejalo en paz".

Tras apoderarse de la Renegade, los delincuentes escaparon en ambos vehículos. Sin embargo, la fuga duró apenas unos minutos: en la esquina de Bergamini y Giuffra, a unos 200 metros del lugar del robo, el conductor de la camioneta sustraída perdió el control y chocó contra una Ford EcoSport blanca.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la EcoSport resultó herido y fue asistido por personal del SAME. Luego fue trasladado a la Clínica Modelo de Morón con politraumatismos.

El delincuente que manejaba la Renegade abandonó el vehículo tras el choque y escapó corriendo hasta la Chevrolet Tracker, en la que lo esperaban sus cómplices.

La camioneta robada fue encontrada prácticamente destruida a pocas cuadras del lugar del asalto, luego de los choques protagonizados durante la fuga.

Susana, madre del joven asaltado y propietaria de la camioneta, contó que luego del robo los delincuentes habrían intentado asaltar a otra persona en la esquina, donde además se escucharon disparos.

La mujer recordó además que su familia ya había sido víctima de un violento episodio en marzo de 2023, cuando sufrió una entradera en la que permanecieron como rehenes durante aproximadamente tres horas.

"Palomar es un embudo, tiene pocas entradas y salidas, pero nadie quiere hacer nada. Las leyes están a favor del delincuente. Acá es todos los días, no se puede vivir más así", expresó el esposo de Susana, quien presenció el asalto.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N° 6 de Morón, mientras efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la secuencia y determinar el recorrido de los delincuentes.