La abuela forcejeó con los delincuentes para salvar a su nieto, dispararon 8 veces y la balearon

Una abuela fue herida de un balazo en una pierna durante un violento asalto cometido por dos delincuentes que la sorprendieron cuando llegaba a su casa de Lanús y le robaron el auto, mientras su nieto se encontraba sentado en el asiento trasero.

El hecho ocurrió el martes sobre la calle Tuyutí y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Según informaron fuentes policiales, la víctima estaba por ingresar a su domicilio a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro cuando fue interceptada por dos hombres.

Los asaltantes la obligaron a descender del vehículo y, en medio del forcejeo, la mujer cayó al piso. En ese momento advirtió que su nieto permanecía dentro del auto y comenzó a pedirles desesperadamente que le permitieran bajarlo. En medio de la secuencia, la hija de la mujer advirtió lo que estaba sucediendo y logró ingresar rápidamente a la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho uno de los delincuentes efectuó entonces un disparo que impactó en la pierna izquierda de la abuela. Los asaltantes realizaron ocho disparos y escaparon del lugar.

A pesar de encontrarse herida en el suelo, los delincuentes continuaron revisándole los bolsillos y le quitaron incluso el tapado que llevaba puesto. El nene que permanecía en el vehículo también consiguió salir y refugiarse en la casa.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon a bordo del Volkswagen Gol Trend. El auto fue localizado poco después en la zona de Perón y Crottis, en Lanús, aunque los sospechosos no habían sido encontrados.

La mujer fue trasladada por un móvil policial al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

El ataque quedó bajo investigación de la UFI N° 7 descentralizada de Avellaneda-Lanús. La causa está a cargo de efectivos de la Policía Departamental y de la comisaría 1era, quienes procuraban identificar a los dos asaltantes mediante el relevamiento de cámaras de seguridad y otras medidas dispuestas por la fiscalía.