Tienen 18 y 19 años, robaban motos y usaban armas con silenciador: uno participó del asalto a Scioli

“Y te hacemos ra-ta-ta”. El texto estaba acompañado por la foto de un delincuente a bordo de una moto mientras empuñaba una pistola. No era la única. De forma sistemática, el ladrón y su principal cómplice, hacían gala de su actividad ilegal.

Personal de la Comisaría 9na les venía siguiendo la pista hace tiempo luego de una seguidilla de violentos robos armados a motociclistas. Un detalle que llamó la atención de los investigadores, es que las víctimas referían que blandían una pistola con silenciador, al estilo sicario.

Tras el robo de una Benelli TRK 500 en la zona de 23 y 57, los efectivos lograron individualizar el domicilio donde ocultaban los vehículos robados. Al llegar allí, los visualizaron manipulando uno de ellos. Alertados por la presencia policial, se metieron dentro de la vivienda.

Una vez allí, acorralados, levantaron las manos y descartaron una pistola Smith & Wesson y una Colt en una cama. Durante la requisa de la casa, encontraron una gran cantidad de municiones y otro revólver.

Al constatar antecedentes, descubrieron que uno de los delincuentes, de 19 años, había participado del asalto comando a la casa del ex-gobernador y candidato a presidente, Daniel Scioli.

La banda estaba liderada por uno de sus ex-custodios y tenía por objetivo la vivienda que el ahora funcionario tiene en Villa La Ñata, Tigre. Los delincuentes usaban caretas de payasos, estaban armados y terminaron fugándose.

La Departamental de La Plata recuperó tres vehículos en la casa de los ladrones: dos de las motos tenían pedido de secuestro activo por robo. La tercera tenía la numeración suprimida, por lo que los investigadores presumen que era la que usaban para cometer los ilícitos.

A su vez, los efectivos secuestraron las armas de fuego y pusieron a disposición de la Justicia a ambos ladrones, que sumarán una nueva causa por robo agravado.