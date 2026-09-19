Cruzó 324 kilos de marihuana desde Paraguay a remo: secuestraron 1.200 millones en droga

El procedimiento comenzó cuando integrantes de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la dependencia de Libertador General San Martín obtuvieron información acerca de un posible ingreso de estupefacientes desde la República del Paraguay. De esta forma, se desplegó un puesto de observación.

Durante la vigilancia, los efectivos de la Institución observaron, aguas abajo de su posición, un bote a remos que cruzaba desde la costa del país vecino hacia el territorio argentino con dos personas a bordo y varios bultos. La embarcación arribó a la costa, a la altura del kilometro 1.738 del río Paraná, en la zona del Arroyo León, por lo que de inmediato se solicitó apoyo para reforzar el operativo.

Al arribar al lugar, personal de la Autoridad Marítima nacional localizó un vehículo con sus puertas abiertas. En su interior encontraron tres bultos que contenían panes de marihuana prensada.

Además, luego de un exhaustivo rastrillaje el personal halló más droga en un sendero proveniente de la costa y en un bote de madera.

Como resultado de la requisa, se constató que se trataba de 13 bultos con 409 panes, que alcanzaron un peso de más de 324 kilogramos. El valor de mercado es superior a los 1.242 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal de la ciudad de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, quien dispuso el secuestró de los estupefacientes, el vehículo y la embarcación utilizados para la maniobra ilegal.